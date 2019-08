Neuseeländer gaben mehr als 9.000 Waffen zurück

Nach dem Terroranschlag auf zwei Moscheen mit 51 Toten Mitte März sind in Neuseeland inzwischen mehr als 9.000 Waffen zurückgegeben worden. Dies teilte die Polizei des Pazifikstaats am Dienstag auf Anfrage der dpa in der Hauptstadt Wellington mit. Als Ausgleich bekamen die bisherigen Besitzer vom Staat eine Summe von insgesamt 16,6 Millionen Neuseeland-Dollar (etwa 9,7 Millionen Euro) gezahlt.