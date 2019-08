Insider: Johnson will doch neues Brexit-Abkommen aushandeln

Der britische Premierminister Boris Johnson ist nach Angaben aus Regierungskreisen in London "bereit und willig", mit der EU einen neuen Austrittsvertrag zu verhandeln. In der britischen Regierung wurde am Dienstag einem Zeitungsbericht widersprochen, dass Johnson einen EU-Austritt ohne Vereinbarung anstrebe.