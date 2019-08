Deutlich spürbares Erdbeben in Kärnten

In Kärnten hat sich am Montagabend ein leichtes Erdbeben ereignet. Um 23:49 Uhr sei es bei Bad Bleiberg zu einem Erdbeben der Magnitude 2,9 gekommen, gab der Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in der Nacht auf Dienstag bekannt. Die Erschütterungen seien von zahlreichen Personen sehr deutlich und zum Teil erschreckend wahrgenommen worden.