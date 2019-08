Zwei Tote bei Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Samstagabend im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich gekommen. Auf der Donau-Bundesstraße (B3) in Wittau (Gemeinde Groß-Enzersdorf) kollidierten ein Sportwagen und eine Kombilimousine. Dabei wurden die beiden Fahrzeuginsassen des Sportwagens, zwei junge Männer, tödlich verletzt, gab die Freiwillige Feuerwehr Wittau bekannt.