Elf Menschen auf den Philippinen ertrunken

Elf Menschen sind am Samstag zwischen philippinischen Inseln ertrunken, nachdem drei Motorboote auf stürmischer See gekentert waren. Die Unglücke seien in den Zentral-Philippinen zwischen Iloilo City und der Insel Guimaras geschehen, sagte ein Mitarbeiter der Küstenwache. 38 Passagiere seien gerettet worden.