Philipp Oswald erstmals Doppel-Champion in Kitzbühel

Bei großartiger Kulisse und prall gefülltem Stadion in Kitzbühel hat Philipp Oswald am Samstag als erster Österreicher seit Julian Knowle 2012 das Doppel-Finale beim Generali Open in Kitzbühel gewonnen. An der Seite seines slowakischen Partners Filip Polasek besiegte der 33-jährige Vorarlberger die Belgier Sander Gille/Joran Vliegen nach 69 Minuten mit 6:4,6:4.