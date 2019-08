Kärntner flüchtete nach Unfall und stellte sich später

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat sich am Freitagabend in Wolfsberg ereignet. Auf einer Gemeindestraße in Siegelsdorf kollidierte das Auto einer Frau aus dem Bezirk Wolfsberg mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Lenker des zweiten Autos hielt kurz an, fuhr dann aber davon. Er stellte sich später der Polizei.