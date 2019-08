Bombendrohung bei Open Air Konzert auf Welser Messegelände

Facebook

Ein Unbekannter rief bei der Polizei an und kündigte das Zünden einer Bombe im Zuge einer Veranstaltung am Messegelände in Wels an. Ein Großaufgebot der Polizei fuhr zum Welser Messegelände, es wurde aber keine Bombe gefunden.

Einen Bericht von ORF OÖ, wonach die Polizei den Verdacht hätte, dass es sich bei dem anonymen Droher um einen älteren Mann handeln würde und dieser österreichischen Dialekt sprach, bestätigte eine Polizeisprecherin am Samstag gegenüber der APA. Ob es einen Zusammenhang zu einer Bombendrohung im Vorjahr gegen ein Konzert auf dem Welser Messegelände gibt, konnte die Polizei weder bestätigen noch ausschließen. Die Ermittlungen laufen.