Gedenken an Ermordung der Sinti und Roma in Auschwitz

In der Gedenkstätte des früheren deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau ist am Freitag des NS-Völkermords an den Sinti und Roma gedacht worden. Anlass war der 75. Jahrestag der sogenannten "Liquidation des Zigeunerlagers" am 2. August 1944, bei der die Nationalsozialisten die letzten 2.900 Häftlinge in den Gaskammern ermordeten.