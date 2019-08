Austria nach Liga-Fehlstart gegen LASK unter Zugzwang

Die Wiener Austria ist nach ihrem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga am Samstag zu Hause gegen den LASK gefordert. Nach dem erfolgreichen Start hat WSG Tirol Lust auf mehr bekommen und rechnet sich Chancen in Altach aus. Das dritte Duell des Tages (alle 17.00 Uhr) liefern sich Hartberg und die Admira.