Umstrittenes AKW Temelin könnte bis 2060 laufen

Das von Umweltschützern stark kritisierte Atomkraftwerk Temelin in Tschechien könnte bis ins Jahr 2060 in Betrieb bleiben. "Was die Perspektive betrifft, so sind wir sicher, dass das Kraftwerk das schafft - es ist in einer guten Kondition", sagte Daniel Benes, Chef des Betreibers CEZ, am Freitag der tschechischen Presse-Agentur CTK.