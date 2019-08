Ramos-Vinolas ist der erste Einzel-Finalist in Kitzbühel

Der erste Finalist im Einzelbewerb des Generali Open in Kitzbühel heißt Albert Ramos-Vinolas. Der ungesetzte 31-jährige Spanier, der vergangenen Sonntag in Gstaad triumphiert hat, besiegte am Freitag den aufstrebenden Norweger Casper Ruud nach 1:43 Stunden mit 7:5,6:4. Ramos-Vinolas steht aktuell auf Platz 69 im ATP-Ranking.