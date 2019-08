Fünf Menschen aus brennendem Wohnhaus in Linz gerettet

Die Feuerwehr hat am Freitag in den frühen Morgenstunden fünf Menschen aus einem brennenden Wohnhaus in Linz gerettet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits aus mehreren Fenstern Flammen und das Stiegenhaus war stark verraucht, berichtete die Feuerwehr am Vormittag.