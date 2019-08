Salzburger Festspiele: Erzbischof per du mit dem "Teufel"

In der Festspielzeit sind Bieranstiche in Salzburg sehr bliebt. Beim Sommerfest der Erzdiözese Salzburg haben gestern, Donnerstag, am Abend der "Teufel" des Paradestücks "Jedermann", Schauspieler Gregor Bloeb, und Erzbischof Franz Lackner wohl einen Pakt geschlossen und im Bischofsgarten gemeinsam das Bier angezapft.