Saudi-Arabien erlaubt Frauen Auslandsreisen ohne Zustimmung

Saudi-Arabien hat eine weitere Lockerung der strikten Regeln für Frauen angekündigt. Frauen sollen künftig Reisepässe erhalten und ohne die Erlaubnis eines Mannes ins Ausland reisen dürfen, wie die staatliche Zeitung "Umm Al-Kura" am Donnerstag unter Berufung auf einen Regierungsbeschluss berichtete.

Die neuen Regeln sollen Medienberichten zufolge für alle Frauen über 21 Jahren gelten. Bisher benötigten Frauen für Reisen die Zustimmung ihres Vaters, Bruders, Mannes oder sogar Sohnes.

Das erzkonservative Königreich hatte in den vergangenen Jahren begonnen, die sehr strikten Regeln für Frauen zu lockern. So wurde 2018 ein Auto-Fahrverbot für Frauen aufgehoben. Von einer Gleichberechtigung der Geschlechter ist das muslimische Land jedoch noch weit entfernt. Menschenrechtsorganisationen kritisieren immer wieder die Zustände in Saudi-Arabien.