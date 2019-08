UNO-Chef ordnet Untersuchung zu Zerstörungen in Idlib an

UNO-Generalsekretär António Guterres hat eine Untersuchung der Zerstörungen von Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen in Syriens letztem großen Rebellengebiet Idlib angeordnet. Eine interne Kommission werden die Fakten zusammentragen und Bericht erstatten, teilte Guterres am Donnerstag mit. Er rief alle Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland auf, mit der Kommission zusammenzuarbeiten.