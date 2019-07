Wolfsähnliches Tier in Tirol erschossen aufgefunden

In Sellrain in Tirol (Bezirk Innsbruck Land) ist am Dienstag von Pilzsuchern in einem Wald ein wolfsähnliches Tier erschossen aufgefunden worden. Laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Mittwochausgabe) war bei dem stark verwesten Kadaver auch der Kopf abgetrennt. Ob es sich wirklich um einen Wolf handelt, war vorerst unklar und Gegenstand von Untersuchungen.