74-Jähriger in Tirol bei Pilzsuche gestorben

Tödlich endete für einen 74-Jährigen in Rietz (Bezirk Imst) ein Ausflug zur Pilzsuche. Nachdem der Mann am Dienstag bis zum späten Nachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstattete sein Sohn Anzeige, wie die Landespolizeidirektion Tirol Mittwoch früh mitteilte. In Folge wurde der Mann gegen 18.45 Uhr im Bereich des Nesselbodens in Rietz tot aufgefunden.