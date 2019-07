Prinzessin Haya von Jordanien sucht Schutz wegen Zwangsehe

Eine der Frauen des Emirs von Dubai hat in Großbritannien um Schutz vor einer Zwangsehe ersucht. Die 45-jährige Prinzessin Haya von Jordanien beantragte am Dienstag vor einem Gericht in London eine entsprechende Anordnung zum Schutz vor ihrem Ehemann, dem 70 Jahren alten Scheich Mohammed bin Rashid al-Maktoum, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete.