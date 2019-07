Wasserleiche aus Donau in Linz geborgen

In Linz ist am Dienstag eine unbekannte Wasserleiche aus der Donau geborgen worden. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Motor-Schlauchboot bei der Ausfahrt Handelshafen am Fluss unterwegs war, sah gegen 13.45 Uhr einen reglosen Körper im Wasser treiben. Der Tote wurde von der Feuerwehr geborgen, berichtete die Polizei.