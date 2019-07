Britin nach Vergewaltigungs-Verleumdung in Zypern in U-Haft

Weil sie zwölf israelische Touristen fälschlicherweise der Gruppenvergewaltigung beschuldigt hat, bleibt eine Britin in Zypern weiter in U-Haft. Ein Gericht in der Stadt Paralimni warf der 19-jährigen am Montag Falschaussage und Gefährdung der öffentlichen Ordnung vor, ihr drohen bei einem Schuldspruch bis zu ein Jahr Haft und rund 1.700 Euro Strafe. Die junge Frau schwieg während der Anhörung.