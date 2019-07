Lob und Unterstützung Ursula von der Leyens für Kroatien

Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Kroatien ihre Unterstützung bei den angestrebten Beitritten zum Schengenraum und Eurozone zugesagt. "Ich bin auf eurer Seite", sagte sie am Dienstag in Zagreb mit Bezug auf die eingeleiteten Prozesse und erinnerte, dass die Aufnahme in den grenzkontrollfreien Raum und die Währungsunion einen Konsens aller EU-Länder brauche.