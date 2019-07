Australischer Literaturpreis für Buch über Aborigines

Mit einem Buch über das Schicksal einer Aborigines-Familie hat die australische Schriftstellerin Melissa Lucashenko einen der wichtigsten Literaturpreise des Landes gewonnen. Die 52-Jährige erhielt den Miles Franklin Literary Award am Dienstagabend in Sydney für ihren Roman "Too Much Lip" ("Zu viel Lippe"), der vom brutalen Vorgehen gegen Australiens Ureinwohner handelt.