Mit zwei Kilo Heroin durch Wien spaziert und festgenommen

Ein 29-Jähriger ist mit einer Kiste mit zwei Kilogramm Heroin auf offener Straße in Wien erwischt worden. Der Mann aus Montenegro wollte scheinbar die Drogen an einen Zwischenhändler weiterverkaufen und war dabei im Bezirk Alsergrund unterwegs. Am Sobieskiplatz war Schluss, der 29-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag über die Amtshandlung im Mai.