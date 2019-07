Steiermark: Erdrutsch aus Schlamm und Mist traf auf Wohnhaus

In der Weststeiermark hat am Montagabend bei Voitsberg ein Erdrutsch aus Schlamm und Mist von einem Lagerplatz einer Landwirtschaft ein darunter liegendes Wohnhaus getroffen. Verletzt wurde niemand, das Haus wurde beschädigt. Die Feuerwehr errichtete ein provisorische Sperre, eine Erdbewegungsfirma erweiterte diese auf drei Barrieren, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte.