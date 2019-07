US-Truppen sollen bis 2020 aus Afghanistan abgezogen werden

Die US-Regierung will nach Angaben von Außenminister Mike Pompeo noch vor der Präsidentschaftswahl im November 2020 ihre Truppen aus Afghanistan abziehen. US-Präsident Donald Trump habe die Rückholung der Soldaten angeordnet, sagte Pompeo am Montag bei einem Treffen des Economic Club in Washington. "Er war eindeutig: 'Beenden Sie den endlosen Krieg, starten Sie den Abzug.'"