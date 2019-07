Brand im Frankfurter Museum für Moderne Kunst

Im Museum für Moderne Kunst (MMK) in Frankfurt hat die Feuerwehr am Montag einen Brand bekämpft. Über Verletzte und Brandursache war zunächst nichts bekannt. Ob Kunstwerke in Gefahr waren, blieb zunächst unklar. Die Ausstellungsräume sind derzeit wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Wegen eines Ausstellungsumbaus seien die meisten Werke im Depot, sagte eine Sprecherin des Kulturdezernats.