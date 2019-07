Autor Tuvia Rübner mit 95 in Israel gestorben

Der israelische Autor Tuvia Rübner ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Dies bestätigte Giddon Ticotsky, Herausgeber und Vertrauter Rübners, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. Der Schriftsteller und Übersetzer sei in der Nacht in seinem Kibbuz Merchavia im Norden Israels gestorben. Rübner wurde 1924 als Kurt Erich Rübner in Bratislava (Pressburg) geboren.