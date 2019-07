380 Festnahmen bei Aktion gegen Glücksspiel-Mafia in Vietnam

Bei einer Razzia gegen die Glücksspiel-Mafia in Vietnam sind mehr als 380 Menschen festgenommen worden. Die Aktion in der nordvietnamesischen Stadt Hai Phong richtete sich gegen einen Ring, der von Chinesen betrieben wurde, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei den Festgenommenen handle es sich ausschließlich um chinesische Staatsbürger.