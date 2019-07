Ein Toter nach Brand in Kölner Krankenhaus

Bei einem Brand in einem Kölner Krankenhaus ist am Montag ein Mann gestorben. Mehrere Menschen erlitten leichte Verletzungen, wie die Stadt Köln mitteilte. Der Tote wurde demnach in einem völlig ausgebrannten Zimmer des Krankenhaus in Köln-Merheim gefunden. Die Ursache des Feuers, dass der Feuerwehr um kurz nach 4.00 Uhr über eine automatische Brandmeldeanlage gemeldet wurde, war zunächst unklar.