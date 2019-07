Erster Mann aus Falkensteiner Höhle gerettet

Einer der beiden auf der Schwäbischen Alb in einer Höhle eingeschlossenen Männer ist gerettet. Das sagte Montagfrüh der Einsatzleiter der Bergwacht bei der Falkensteiner Höhle in Baden-Württemberg. Der zweite Mann soll am Montagvormittag gerettet werden. Steigende Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz ausgelöst.