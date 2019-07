Familienvater in Israel bei Streit um Parkplatz erschossen

Im Streit um einen Parkplatz soll ein 74-Jähriger in Israel einen 40 Jahre alten Familienvater erschossen haben - im Beisein der Ehefrau und kleiner Kinder des Opfers. Die Bluttat habe sich vor einem Einkaufszentrum in Ramle bei Tel Aviv ereignet, teilte die israelische Polizei am Sonntag mit.