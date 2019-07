Neun Tote bei Anschlag auf Wahlkampfbüro in Kabul

Wenige Stunden nach dem offiziellen Wahlkampfauftakt in Afghanistan haben Angreifer das Büro des Vizepräsidentschaftskandidaten Amrullah Saleh in der Hauptstadt Kabul attackiert. Bei dem Anschlag am Sonntagnachmittag wurden nach Angaben des afghanischen Gesundheitsministeriums mindestens neun Menschen getötet und rund zwei Dutzend weitere verletzt. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.