Zwei Unwetter-Tote in Italien

Heftige Unwetter mit Sturm und Niederschlägen haben in der Nacht auf Sonntag Italien heimgesucht. In der toskanischen Stadt Arezzo wurde ein 72-Jähriger tot in einem Kanal gefunden. Die Leiche wurde unweit des Auto des Pensionisten entdeckt, das von einem Bach weggerissen worden war. In der Gemeinde Fiumicino nahe Rom starb eine 27-Jährige Frau. Sie war mit ihrem Auto in einen Kanal gestürzt.