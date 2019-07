Putin tauchte zu Weltkriegsgedenken in die Ostsee

Russlands Präsident Wladimir Putin hat mit einer besonderen Aktion der Besatzung eines sowjetischen U-Boots aus dem Zweiten Weltkrieg gedacht: Der Staatschef stieg am Samstag in ein Tauchboot und ließ sich nach Angaben des Kreml in 50 Meter Tiefe auf den Boden des Finnischen Meerbusens bringen, wo das Kriegsschiff seit seinem Untergang 1942 liegt.