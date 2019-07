Drogenlenker flüchte nach Unfällen mit drei Verletzten

Ein offenbar unter Einfluss von Drogen oder Medikamenten stehender Mann hat am Samstagabend in Graz mehrere Verkehrsunfälle verursacht und dabei drei Menschen verletzt. Der Rumäne flüchtete erst mit seinem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw und dann zu Fuß. Am Hauptbahnhof war Endstation, er wurde festgenommen, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte.