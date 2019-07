Maduro droht mit Festnahme weiterer Oppositionspolitiker

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat mit der Festnahme weiterer Oppositionspolitiker gedroht. "Der Abschleppwagen steht bereit", sagte Maduro am Samstag bei einer Militärzeremonie in Caracas mit Blick auf die Festnahme von Vizeparlamentspräsident Edgar Zambrano, der nach einem gescheiterten Aufstand im Mai mit seinem Auto in die Zentrale des Inlandsgeheimdienstes SEBIN geschleppt wurde.