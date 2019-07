68 Verletzte auf deutschem Campingplatz nach Brand

Durch ein Feuer bei einem Campingplatz an der deutschen Nordseeküste sind 68 Menschen verletzt worden. "Wahrscheinlich hat ein technischer Defekt in einem Mähdrescher den Brand ausgelöst", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Das Feuer war am späten Samstagnachmittag auf einem Getreidefeld in der Nähe des Campingplatzes am Kransburger See ausgebrochen.