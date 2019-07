Hongkonger wollen erneut gegen Regierung protestieren

Nach einer gewaltsamen Konfrontation zwischen der Polizei und Demonstranten werden am Sonntag neue Proteste auf Hongkongs Straßen erwartet. Für den Nachmittag war eine Demonstration im Bezirk Sheung Wan angekündigt, der im Zentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone liegt.

In Hongkong kommt es seit Wochen immer wieder zu Protestmärschen mit Hunderttausenden Teilnehmern. Auslöser für die Demonstrationen war ein umstrittener Gesetzentwurf zur Auslieferung beschuldigter Personen an China. Regierungschefin Carrie Lam hat das Gesetz mittlerweile zwar "für tot" erklärt, allerdings ging sie nicht auf die Forderung der Demonstranten ein, den Gesetzentwurf formell zurückzuziehen.

Der Protest am Sonntag war in der Nähe des Verbindungsbüros der chinesischen Führung geplant, das bereits in der Vorwoche zum Ziel wütender Protestler wurde, als einige Demonstranten das Gebäude mit Eiern und schwarzer Farbe bewarfen. Auch das Emblem der Volksrepublik wurde beschmutzt.

Am Samstag war es zwischen Demonstranten und der Polizei im Hongkonger Außenbezirk Yuen Long zu Zusammenstößen gekommen. Die Beamten setzten Tränengas, Schlagstöcke, Gummigeschoße und Pfefferspray ein, nachdem Zehntausende Menschen trotz eines Verbots zunächst friedlich durch den Stadtteil gezogen waren. Die Lage eskalierte, als Bereitschaftspolizisten am Abend den Bahnhof von Yuen Long gewaltsam räumten. Mehr als 20 Menschen wurden bei den Protesten verletzt und elf Demonstranten von der Polizei festgenommen, wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" berichtete.

Die Protestler hatten Yuen Long für ihren Marsch gewählt, weil am Bahnhof des abgelegenen Bezirks vergangenes Wochenende regierungskritische Demonstranten von Schlägern in weißen T-Shirts mit Eisenstangen und Stöcken angegriffen worden waren.

Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe 1997 an China nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" als eigenes Territorium autonom regiert.