Verletzung durch Blitzschlag in Kärnten

Ein 53-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Wolfsberg in Kärnten ist laut Polizei am Samstag durch einen Blitzschlag verletzt worden. Der Mann war um 17:15 Uhr mit seinem Sohn auf einer Alm in der Gemeinde Frantschach-St. Gertraud während eines heftigen Gewitters mit dem Verladen von Weidevieh beschäftigt.