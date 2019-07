Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst an Karl-Markus Gauß

Der in Salzburg lebende Schriftsteller Karl-Markus Gauß wurde am Samstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse ausgezeichnet. Die Überreichung fand am Nachmittag am Rande der Eröffnungsfeierlichkeiten der Salzburger Festspiele in der Salzburger Residenz statt.