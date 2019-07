95.000 junge Europäer bewarben sich für gratis Zugticket

Das Jugendreiseprogramm "DiscoverEU" begeistert junge Europäer. Knapp 95.000 18-Jährige hätten sich in der jüngsten Bewerbungsrunde für das kostenlose Zugticket beworben, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission in Brüssel. Daraus seien 20.000 Bewerber ausgewählt worden, die bald auf Europareise gehen können. In der vorigen Runde hatte es 15.000 Bewerber weniger gegeben.