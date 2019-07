Gery Keszler erhält in Berlin Auszeichnung fürs Lebenswerk

Life Ball-Initiator Gery Keszler ist am Wochenende beim Christopher Street Day in Berlin als Ehrengast geladen. Und das hat einen guten Grund: Keszler wird Samstagabend von der LGBTIQ-Community mit dem "Soul of Stonewall Award" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Es ist nicht die einzige Feier für den Life Ball-Organisator, Keszler wird am Samstag 56 Jahre alt.