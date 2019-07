Salzburger Festspiele eröffnen mit Peter-Sellars-Doppel

Die Salzburger Festspiele werden am Samstag - eine Woche nach dem ersten "Jedermann" - offiziell durch Bundespräsident Alexander van der Bellen eröffnet. Dabei steht US-Regisseur Peter Sellars gleich zweimal im Zentrum der Feierlichkeiten in der Felsenreitschule: Als Festspielredner am Vormittag und als Regisseur der abendlichen Eröffnungsoper, "Idomeneo" von Mozart.