Dämpfer für Ried zum Start der 2. Liga, Lustenau siegte

Aufstiegsmitfavorit Ried hat einen klassischen Fehlstart in die 2. Fußballliga hingelegt. Vor eigenem Publikum kassierten die Innviertler am Freitag eine schmerzhafte 1:3-Niederlage gegen Austria Klagenfurt, während Konkurrent Austria Lustenau im in Dornbirn beim 3:1 voll punktete. Erster Führender ist Horn nach dem 5:1 bei den Young Violets. Absteiger Innsbruck verlor in Steyr 0:2.