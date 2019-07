Sturm nach Europacup-Watschen gegen St. Pölten gefordert

Drei Tage nach dem missglückten Europa-League-Start in Haugesund steht der SK Sturm schon denkbar früh unter Druck. Am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert zum Auftakt der Fußball-Bundesliga der SKN St. Pölten in der Merkur Arena. Zeitgleich empfängt der LASK den SCR Altach, bei dem es wieder aufwärts geht, seit Alex Pastoor Trainer ist. Außerdem empfängt der SV Mattersburg Hartberg.