Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt

Ein 36-Jähriger ist am Freitag in einem fortgesetzten Prozess am Landesgericht Salzburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Er soll im Internet zehn- bis 13-jährige Mädchen zu geschlechtlichen Handlungen aufgefordert, sich Fotos davon schicken lassen und zwei Mädchen bei Treffen sexuell missbraucht haben.