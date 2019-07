Fünf Minuten Glockenläuten gegen weltweiten Hunger

Länger als gewöhnlich - nämlich fünf Minuten lang - haben am Freitag um 15.00 Uhr, zur Sterbestunde Jesu, die Kirchenglocken in über 3.000 Gemeinden in Österreich und Südtirol geläutet. Mit der Aktion will die Caritas ein Zeichen gegen den weltweiten Hunger setzen. 821 Millionen Menschen leiden weltweit an Hunger, jeder zehnte Mensch - elf Prozent der Weltbevölkerung - hat nicht genug zu essen.