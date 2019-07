Großbrand auf Bauernhof im Bezirk Amstetten

Ein Großbrand auf einem Bauernhof in Biberbach (Bezirk Amstetten) hat am Freitagnachmittag elf Feuerwehren mit etwa 160 Mann gefordert. Laut Philipp Gutlederer vom Bezirkskommando standen ein Heustadel und Stallungen in Flammen. Hitze und Wassermangel erschwerten dem Sprecher zufolge die Löscharbeiten.