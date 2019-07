Woodstock-Jubiläumsausgabe findet in Maryland statt

Die Jubiläumsausgabe des Musikfestivals Woodstock soll nun doch nicht im US-Bundesstaat New York, sondern in Maryland stattfinden. Nur drei Wochen vor der Veranstaltung gaben die Veranstalter den neuen Festivalort bekannt. Das Festival Woodstock 50 werde vom 16. bis 18. August in der Freiluft-Arena Merriweather Post Pavilion in Columbia abgehalten, sagten sie der "New York Times".